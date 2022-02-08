فيفا يطلب قميص الأهلي المصري "مكانه بين العظماء"

المصدر: سيد مصطفى- دبي.

حصلت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات، على قميص النادي الأهلي بتوقيع رئيس النادي، محمود الخطيب، تمهيدًا لوضعه في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم، تخليدا لذكرى المشاركة السابعة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المباراة التي تقام في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب آل نهيان في أبوظبي.

وقام محمود الخطيب، بالتوقيع على القميص خلال مراسم رسمية جرت في أبوظبي بحضور رئيس بعثة الاهلي، المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، حسام عالي

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