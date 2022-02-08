جوانكا: بدايتي مع العين كانت سيئة.. والتتويج بالدوري يحتاج إلى «عقلانية»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

اعترف لاعب فريق العين، الأرجنتيني كرستيان جوانكا، بأن بدايته مع «الزعيم» كانت سيئة للغاية، وأنه احتاج إلى الكثير من الوقت للتأقلم مع فريقه الجديد، الذي انتقل له بداية الموسم الحالي قادماً من الشباب السعودي على سبيل الإعارة، مشيراً إلى أن الوقت قد حان بالنسبة له لمواصلة تقديم الأداء الأفضل، بعد أن سجل الهدف الثامن له في مشواره مع الفريق في شباك خورفكان، مساء أول من أمس، مشدداً على أن التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم يحتاج إلى عقلانية، على حد تعبيره.

وقال جوانكا لـ«الإمارات اليوم» إنه عاش لحظات صعبة ومرت بصورة بطيئة خلال بداية مسيرته مع «البنفسجي»، لأنه لم يسجل أو يصنع أي فرص، خاصة أن الجماهير تنتظر منه صناعة الفارق سريعاً، وأضاف: «لقد كانت بداتي سيئة مع الفريق، الآن أعتقد أنني أفضل من ذي قبل، أشعر بالحماسة، وأدائي في تحسن مستمر، ومن الجيد أنني نجحت في أن أسجل الأهداف أيضاً، إذ أحرزت الهدف الثامن (5 في الدوري، و3 في كأس الرابطة)».

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تعرض لكثير من الانتقادات، بسبب المستوى الذي قدمه في بداية مشواره مع الفريق، وعدم قدرته على صناعة الفارق مع الفريق، على الرغم من الجهد البدني الذي ظل يقدمه خلال المباريات، لكن ذلك لم يكن كافياً للدخول لقلوب الجماهير العيناوية التي وجهت له سهام النقد عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح كريستيان جوانكا - ثالث أكثر اللاعبين تمريراً مؤثراً في الدوري - أنه لايزال أمامه الوقت لتحسين صورته لدى الجماهير العيناوية بعد البداية السيئة، وقال: «لاتزال هنالك كثير من المباريات التي سنخوضها.. بالنسبة لي سأعمل على مواصلة تقديم أفضل أداء لدي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق التطلعات».

ويتصدر «الزعيم» ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 33 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدة، لكن الفارق لا يبدو كبيراً بين الفريقين، خصوصاً أنه لاتزال هنالك 12 مباراة حتى نهاية المسابقة، في وقت يحلم فيه جوانكا برفع لقب الدوري في نهاية الموسم. وقال الأرجنتيني إن مشوار المنافسة على تحقيق لقب الدوري لا تنازل عنه، وإنه يأمل أن يصعد لمنصة التتويج بنهاية الموسم، وأضاف: «لقد حسمنا الدور الأول من المسابقة، ومن الجيد أننا بدأنا الدور الثاني بانتصار مهم على خورفكان، بالنسبة لنا يجب أن نخوض ما تبقى من مباريات في هذا الموسم بعقلانية، يجب أن نأخذها مباراة تلو الأخرى، وألّا نفكر بعيداً، تنتظرنا مواجهات صعبة أمام الفرق المنافسة، علينا أن نكون على قدر التحدي فيها».

ولايزال الحديث حول مستقبل اللاعب كريستيان جوانكا مع الفريق غير واضح، خاصة أنه انتقل لصفوف العين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في وقت بدأ فيه اللاعب أخيراً ينسجم مع بقية المهاجمين، ما شكل قوة ضاربة للفريق إلى جوار الثنائي التوغولي لابا كودجو والمغربي سفيان رحيمي.

وتعليقاً على سؤال حول ما إذا كانت هنالك فوارق كبيرة بين الدوري السعودي الذي خاض فيه الكثير من اللقاءات مع فريق الشباب «سجل 17 هدفاً، وصنع 5»، قال جوانكا: «ليس هنالك الكثير من الفروقات، ما يمكنني قوله هو أنه في كلا البلدين من الصعب الفوز بلقب الدوري».

• «الزعيم» يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدة.

أرقام جوانكا مع العين:

■ 5 أهداف في دوري أدنوك للمحترفين.

■ 3 أهداف في كأس رابطة المحترفين.

■ أكثر لاعب في الدوري في التمريرات المؤثرة برصيد 43.

■ ثاني أكثر اللاعبين في العين مشاركة بعد خالد عيسى.

■ ثالث أكثر لاعب في العين تسديداً على المرمى بـ27.

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