«جدول» بطل «الوصل بلازا» في سباق «إكسبو 2020 دبي» بميدان

المصدر: جوني جبور ■ دبي

انتزع الجواد «جدول» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب دووغ واطسون، لقب بطولة «الوصل بلازا» التي جرت أول من أمس، في الشوط السابع والختامي في السباق الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان، وحملت أشواطه السبعة رعاية «إكسبو 2020 دبي» بإجمالي جوائز بلغت 617 ألفاً و500 درهم، نافس على ألقابها 82 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

كما تضمن السباق، بجانب «الوصل بلازا» إقامة بطولتين رئيستين تحملان تصنيف فئة سباقات «الهانديكاب» والبالغ إجمالي جوائز كل منها 95 ألف درهم، سجلت الأولى، إهداء الجواد «كاسلبار» مالكه فهد محمد الغريني فوزه ببطولة «العالم في مكان واحد». وفاز الجواد «كحيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب بطولة «رؤية إكسبو 2020»، فيما فاز «ون أيديا» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ببطولة «الآن أو أبداً». وفاز الجواد بركة في الشوط الافتتاحي «إكسبو 2020 دبي» بشعار المالك سلطان علي في اكتساح منافسيه.

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