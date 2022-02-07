نادي الشارقة يعزي في وفاة الطفل المغربي ريان

المصدر: منصور السندي - الشارقة

تقدم نادي الشارقة بخالص التعازي في وفاة الطفل المغربي ريان أورام الذي بعد سقوط في بئر بإحدى القرى في الريف المغربي.

وقال نادي الشارقة على حسابه الرسمي "تويتر": "اللهم اجعله ذخـرًا وشفيعًا لوالديه وأعظم به أجورهما وثقل به موازينهما".

ووجد الطفل المغربي ريان تعاطفا إنسانيا عالميا غير مسبوق من مختلف أنحاء العالم الذي كان يتابع حالته لحظة بلحظة وفي حالة من الترقب حتى لحظة إعلان وفاته.

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