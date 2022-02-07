العرياني وبن فطيس يتصدّران افتتاح بطولة «رماية الأطباق»

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

شهد اليوم الافتتاحي من البطولة الأولى لرماية الأطباق التي ينظمها اتحاد الرماية في 2022، والمقامة على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف منافسة قوية على المركزين الأول والثاني في كل من رماية «الاسكيت» و«التراب». وأسفرت نتائج اليوم الأول عن انفراد الرامي سيف بن فطيس بصدارة رماة الاسكيت برصيد 72 طبقاً. أما على صعيد رماية الأطباق من الحفرة «التراب» فقد انفرد وليد العرياني بالصدارة برصيد 71 طبقاً (22 و24 و25).

وحققت الرامية عائشة محمد الياسي 62 طبقاً، وفاطمة مبارك 50 طبقاً، بينما على صعيد أصحاب الهمم تصدر عيسى الزعابي برصيد 61 طبقاً، وأحمد حمد مجرن برصيد 62 طبقاً على صعيد فئة الشباب.

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