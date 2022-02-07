فوز «أبوظبي» و«العين» في كأس الصالات لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت كأس رئيس الدولة لكرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعية، مباراتين، فاز في الأولى نادي أبوظبي على نادي الثقة بنتيجة أربعة أهداف لنادي أبوظبي، مقابل هدف وحيد للثقة. وأحرز أهداف «أبوظبي» ذياب العامري وناصر الحمّادي (هدفان لكل لاعب)، وهدف من درمان رشيد للثقة.

والتقى فريق نادي العين مع فريق عجمان في المباراة الثانية، حيث فاز العين بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين. وسجل للعين، سيف خميس (ثلاثة أهداف)، عبدالله مبارك، محمد سالم وعبدالرحمن عبده ولكل منهم هدف. بينما أحرز هدفيّ عجمان سعيد بن مبارك.

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