ذهبيتان وفضية لـ «مربط دبي» في مهرجان «كتارا للخيل العربي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تمكّن مربط دبي للخيول العربية من تحقيق ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية، ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان كتارا الدولي للخيل العربي، الذي تشهده العاصمة القطرية الدوحة، ويستمر حتى 12 من الشهر الجاري. وكان أبطال الإنجاز الجديد لمربط دبي، المهرة «دي مشيئة» التي نالت ذهب بطولة المهرات بعمر السنة، ثم «دي كحيلان» الفائز بذهبية بطولة المهور. وأضافت «دي أميرية» فضية في بطولة المهرات. وتُعد مشاركة مربط دبي الأولى في مهرجان كتارا للخيول العربية، وكانت في مستوى تطلعات المربط لتحقيق النتائج المتميزة في المسابقات الدولية الكبرى.

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