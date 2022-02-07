شباب الأهلي بطل سباق «ضد الساعة» للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

هيمن فريق شباب الأهلي على سباق «ضد الساعة» فردي للدراجات، الذي أقيم صباح أمس لمسافة 33 كلم بنزوى في الشارقة، وشاركت فيه فئات متعددة (كبار وتحت 23 سنة، وهواة مواطنون ومقيمون)، بحضور رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة.

وهيمن شباب الأهلي على فئة الكبار، حيث نجح بطل طواف الشارقة، السولفيني بوليه غريغا، في الفوز بالمركز الأول، وحل سفيان حادي ثانياً، ووليد النقبي ثالثاً. وفاز بلقب تحت 23 سنة دراج نادي أبوظبي محمد المطيوعي. وشهد السباق أيضاً تتويج الفائزين من الهواة، مواطنين ومقيمين وأصحاب همم.

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