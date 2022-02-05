العين يستضيف خورفكان تحت ضغط الوحدة

المصدر: معاذ كمبال - العين

يستقبل فريق العين متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم الساعة 04:15 عصر اليوم ضيفه خورفكان، ضمن الجولة 14 في مواجهة صعبة يخوضها "الزعيم" تحت الضغط، بعد أن ضيق الوحدة الخناق عليه، عقب الفوز مساء أمس على العروبة 4-2، ما أدى إلى تقليص فارق النقاط إلى 3 فقط.

ويتصدر "البنفسج" الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما لدى الوحدة 27 بعد فوزه على العروبة أمس، ويملك الشارقة 26 نقطة عقب انتصاره على كلباء. ولا بديل أمام العين الذي يخوض اللقاء بصفوف مكتملة سوى تحقيق الفوز، إذا ما أراد تجاوز مفاجآت الدور الثاني، إذ أن أي نتيجة أخرى قد تلقي بظلالها على مشوار الفريق في الجولات القادمة وتسمح لبقية الأندية وفي مقدمتها الوحدة لتهديد صدارته.

واعترف مدرب فريق العين، الأوكراني، سيرجي ريبروف، بصعوبة مهمة فريقه في لقاء اليوم، وقال في المؤتمر الصحافي: " لا أتوقع مواجهة سهلة أمام فريق خورفكان، مع الأخذ بالاعتبار تعاقدهم مع مدير فني جديد للفريق".

وحث المدرب لاعبيه على تقديم الأفضل في اللقاء، وقال: "علينا أن نكون مستعدين لذلك وخصوصاً أننا نلعب على أرضنا وبين جمهورنا ونحن بحاجة لنقاط المباراة الثلاث. علينا أن نثق بأنفسنا والتركيز على شؤون الفريق فقط".

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