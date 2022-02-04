الأهلي يختبر جاهزية حسام حسن لمواجهة مونتيري

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يختتم فريق الأهلي المصري، اليوم، تدريباته، استعداداً لمواجهة مونتيري المكسيكي، غداً، في الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021».

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان أمس، أن مهاجم الأهلي حسام حسن يخضع لفحص طبي أخير لاختبار إمكانية مشاركته أمام مونتيري، لتعويض غياب محمد شريف الموجود مع المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة في تصريحات صحافية، أن استجابة حسام حسن للبرنامج التأهيلي جيدة ويخضع لجلسات تقوية لعضلات السمانة.

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