الشامسي يحرز ذهبية كأس الإمارات للقوس والسهم للشباب

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أحرز لاعب نادي الحمرية رحمة خالد الشامسي، ذهبية فئة الشباب في المرحلة الرابعة من كأس الإمارات للقوس والسهم، والتي أقيمت بنادي المدام يومي 29-30 يناير الماضي. وسجل الشامسي رقماً شخصياً جديداً للمرة الثانية على التوالي، بمجموع نقاط 593 نقطة، وبزيادة 37 نقطة عن رقمه الأخير من خلال شوطي الجولة التأهيلية، وسجل رقماً شخصياً مستوى الشوط الواحد، محققاً 308 نقاط وبفارق 12 نقطة عن الرقم المستهدف للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

في جانب آخر، بدأ منتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم معسكراً تدريبياً يستمر لعدة أيام، حيث يقيمه اتحاد اللعبة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية، في نادي «دبي أرتشرز»، ويأتي ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم لأصحاب الهمم التي ستُقام في دبي. وشارك في المعسكر لاعبو المنتخب محمد الشحي وغلام خورشيد وحبيب البلوشي، وبقيادة المدربين علي رؤوف ومبشر سليم، وتحت إشراف مدربة المنتخب إيلينا لابسينا.

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