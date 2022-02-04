«بن دري» و «غنتوت» في نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تختتم اليوم منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، وتجمع بين فريقي «بن دري» و«غنتوت». ويقام الحدث برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبمشاركة ستة أندية. ويُجرى قبل المباراة الختامية لقاء المركز الثالث بين فريقي أبوظبي وأنكورا. يذكر أن فريق «بن دري» تصدر البطولة من دون هزيمة، بينما بلغ «غنتوت» النهائي برميات الجزاء الترجيحية، بعد التساوي مع فريقي أبوظبي وانكورا في رصيد النقاط.

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