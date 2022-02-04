عودة الشهري وغياب المالكي عن الهلال في مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يعلن الجهاز الفني للهلال السعودي، اليوم، عن القائمة النهائية للفريق، التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية، في وقت شهدت صفوفه عودة المهاجم صالح الشهري للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة، فيما تأكد غياب عبدالإله المالكي عن المشاركة في البطولة، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة، في لقاء المنتخب السعودي مع نظيره الياباني.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «انتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الهلال التي يشارك فيها للمرة الأولى الثنائي محمد العويس وسعود عبدالحميد، اللذان تم التعاقد معهما خلال الانتقالات الشتوية».

وأضافت: «يكشف الهلال عن برنامجه خلال الـ48 ساعة المقبلة في أبوظبي والذي يستهله صباح اليوم باجتماع تنسيقي، ثم جلسة تصوير (فيفا) للفريق ظهراً، ثم يتدرب مساءً، بينما يبدأ برنامجه غداً بإجراء فحص كورونا، ثم الاجتماع الفني لمباراته الأولى، ويعقبه المؤتمر الصحافي للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، قبل التدريب الرئيس والأخير، على استاد محمد بن زايد».

من جهة أخرى، قدم الهلال لاعبه البرازيلي ميشيل ديلغادو المنضم حديثاً للفريق رسمياً إلى وسائل الإعلام، تأهباً لمشاركته في البطولة.

• «الزعيم» يبدأ برنامجه في البطولة ويجري فحوص كورونا غداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news