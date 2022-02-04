300 دراج من الجنسين يشاركون في سباق «في بي» بدبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

تُقام صباح غد النسخة الثانية من سباق «في بي» للدراجات الهوائية، ويُنظّم السباق بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وبمشاركة 300 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات، وذلك عند الساعة السابعة من صباح غد في منطقة القدرة بدبي، وبتنظيم من مؤسسة «في أي بي بروتوكول» لتنظيم الفعاليات. وشهد السباق الأول، الذي أقيم في سبتمبر الماضي، مشاركة أكثر من 400 دراج من مختلف الفئات.

وأكدت مديرة الشركة المنظمة الوازنة فلاح، في تصريح صحافي، أن الهدف من تنظيم السباق هو مواكبة التطور الكبير في رياضة الدراجات، الذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل المجتمع يمارس الرياضة باستمرار، لما لها من أهمية كبيرة، مشيرة إلى أن اللجنة استقبلت عدداً كبيراً من طلبات المشاركة في السباق، وتم تصنيف المشاركين إلى مواطنين هواة (رجال وسيدات)، ومقيمين (رجال وسيدات)، وأندية أيضاً.

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