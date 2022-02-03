أبطال أولمبيون يخوضون تحدي كأس العرب للتايكواندو في الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

يشهد مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، اليوم، انطلاق كأس العرب للتايكواندو، وينظمها اتحاد الإمارات بالتعاون مع الاتحاد العربي ونادي الفجيرة للفنون القتالية، على مدى يومي (الخميس والجمعة). كما تبدأ في السادس من الشهر الجاري (الأحد) بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة في نسختها التاسعة.

ويشارك في كأس العرب 1181 لاعباً يمثلون 17 دولة، بينما يشارك في البطولة الدولية 1790 لاعباً يمثلون 57 دولة، ما يعد رقماً قياسياً لعدد المشاركين على مستوى البطولات العالمية.

ويظهر في المنافسات أبطال سبق لهم التتويج في أولمبياد طوكيو، بينهم الأردني صالح الشرباتي، والتونسي محمد خليل الجندوبي، والمغربية سكينة الصاحب، والأردنية جوليانا الصادق، والمصري عمر شراقي، وكذلك الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف، والكورية الجنوبية لي دا بن، والصربية تيجانا بوجدانوفيتش، والكرواتيين توني كانايت وإيفان شابينا، والكوري الجنوبي جانغ جون، والبلجيكي جواد العشاب، والإسباني خافيير بيريز. ويشارك في البطولة فريق المؤسسة الإنسانية للتايكواندو في مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للجنة المنظمة أمس، بحضور رئيس اتحاد الإمارات أحمد الزيودي، ومدير مكتب هيئة الشباب والرياضة في الفجيرة عبدالعزيز بوهندي، ورئيس الاتحاد العربي إدريس الهلالي.

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