الأجانب يتفوقون على المواطنين «رقمياً» في الدوري.. ولابا يغرد «خارج السرب»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يستأنف دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم نشاطه غداً، بعد توقف دام 24 يوماً، لإفساح المجال أمام المنتخب الوطني لخوض تصفيات كأس العالم 2022. وتوقف الدوري بنهاية الدور الأول، وحسم العين جولة «الشتاء» حيث يتصدر «الزعيم» بـ30 نقطة، رغم تعرضه للخسارة في ختام هذا الدور أمام الشارقة.

وكان لافتاً في مرحلة الذهاب سيطرة كبيرة للاعبين الأجانب على مستوى التهديف وصناعة الأهداف، الأبرز بينهم متصدر الهدافين، مهاجم فريق العين التوغولي لابا كودجو، برصيد 13 هدف، ولم تشهد قائمة أبرز المتنافسين على لقب الهداف من المواطنين، سوى تيغالي مهاجم النصر (رابعاً) بسبعة أهداف. وشهد الدور الأول، بحسب البيانات الإحصائية لـ«رابطة المحترفين»، تسجيل 253 هدفاً، سجلها 100 لاعب من الأجانب والمواطنين.

وتقام غداً مع انطلاق مرحلة الإياب، مباراتين في الجولة 14، تجمع الأولى الوحدة مع ضيفه العروبة، ويستضيف في الثانية اتحاد كلباء الشارقة. وتُستكمل السبت المقبل، إذ يلعب العين مع خورفكان، ويستضيف الوصل بني ياس. وتختتم الأحد بلقاء شباب الأهلي مع ضيفه فريق الإمارات، والنصر مع ضيفه عجمان، بينما تأجل لقاء الجزيرة مع الظفرة، بسبب مشاركة «فخر أبوظبي» في «مونديال الأندية» الذي ينطلق اليوم.

ولم يبرز لابا كودجو على مستوى الهدافين فقط، بل أيضاً في التسديد على المرمى بـ53 محاولة، بفارق 12 عن لاعب الوحدة بيدرو، ومهاجم الظفرة ديوب ثالثاً (33)، ومهاجم الجزيرة علي مبخوت، رابعاً (31).

وكان لافتاً خلال الذهاب، نجاح الشارقة في عملية إحياء المنافسة، بعد إلحاق الهزيمة الأولى في الموسم بالعين، ما جعل الفارق بين «الزعيم» والوحدة الوصيف ست نقاط، وسبعاً مع شباب الأهلي والشارقة والجزيرة.

وعلى صعيد صناعة الأهداف، احتل لاعب النصر ضياء سبع الصدارة بست تمريرات حاسمة، وظهر في قائمة الـ10 الأوائل، لاعبان مواطنان فقط، هما لاعب الوحدة محمد المنهالي، بأربع تمريرات، ولاعب الوصل ليما بثلاث. ويتفوق المواطنون في دقائق اللعب، إذ يتصدر خمسة منهم ترتيب الأكثر ظهوراً في الدور الأول، وجميعهم حراس المرمى، إذ جاء حارس الشارقة عادل الحوسني وشقيقه حارس عجمان، علي، في الصدارة بـ13 مباراة، بمعدل دقائق بلغ 1170 دقيقة، ومعهما حارس العين، خالد عيسى، وحارس بني ياس فهد الظنحاني، وحارس كلباء، جمال عبدالله. وكانت دقائق اللعب التي ظهر فيها لاعبو الدوري الإماراتي بلغت 175333 دقيقة.

ويعد لاعب الجزيرة عبدالله رمضان، أكثر لاعبي الدوري لمساً للكرة بـ1245 مرة، متفوقاً على لاعب النصر كارفالهو، والذي بلغت لمساته 1029 مرة. كما جاء رمضان، في صدارة قائمة اللاعبين الذين مرروا بشكل صحيح بـ872 تمريرة، فيما كان لاعب خورفكان، البحريني علي مدن، الأكثر مراوغة بـ46 مرة. وتصدر لاعب العروبة رضا عطاس قائمة الأكثر تلقياً للبطاقات الصفراء خلال مرحلة الذهاب بست بطاقات، بينما تحصل 25 لاعباً على البطاقة الحمراء.

• لاعب الجزيرة عبدالله رمضان الأكثر لمساً للكرة والأكثر في التمريرات الصحيحة.

من إحصاءات الدور الأول:

■ لابا كودجو يتصدر قائمة الهدافين بـ13 هدفاً، والأكثر تسديداً على المرمى بـ53 محاولة.

■ لاعب النصر ضياء سبع الأفضل في التمريرات الحاسمة.

■ مواطنان فقط ظهرا في قائمة الـ10 الأوائل في «التمريرات الحاسمة».

■ لاعب العروبة رضا عطاس أكثر من تلقى البطاقات الصفراء.

■ حراس المرمى أكثر من شارك في كل مباريات الدور الأول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news