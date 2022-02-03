الهلال وبالميراس يصلان أبوظبي اليوم للمشاركة في كأس العالم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تصل في العاشرة والنصف من مساء اليوم إلى العاصمة أبوظبي، على متن طائرة خاصة، بعثة الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، التي تقام بين 3 إلى 12 فبراير الجاري بمشاركة 7 أندية.

ويستهل بطل آسيا مشاركته في النسخة الحالية للمونديال بمواجهة الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي، يوم الأحد المقبل على ملعب محمد بن زايد.

ويترأس بعثة الهلال السعودي في مونديال الأندية فهد بن نافل رئيس النادي، وتضم البعثة 30 لاعباً على أن يتم تقليصهم إلى 23 لاعباً قبل 48 ساعة من أولى مباريات الفريق في البطولة.

ويتسلح الهلال بصفقات جديدة من العيار الثقيل، دعم بها صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهم محمد العويس قادماً من الأهلي، وعبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد من الاتحاد، وإيجالو قادماً من الشباب، وعبد الرحمن العبيد من النصر، والبرازيلي ميشيل ديلجادو قادماً من فلامنجو البرازيلي. ومن المنتظر أن يواصل سلمان الفرج برنامجه العلاجي والتأهيلي بسبب الإصابة خلال تواجده مع بعثة الفريق في أبوظبي، حيث لن يتمكن من اللحاق بمباراة الفريق الأولى، فيما اكتملت جاهزية المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون، بعد تعافيه من الإصابة، وينتظر دخول صالح الشهري التدريبات التي شهدت انتظام البرازيلي ديلجادو، المنضم حديثاً للهلال.

على الجانب الأخر تصل بعثة بالميراس البرازيلي إلى أبوظبي صباح اليوم حيث يستعد الفريق لمواجهة الفائز من لقاء الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي.

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