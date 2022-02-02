العراق يختار استاد عمّان احتياطيا لمواجهة منتخب الإمارات

المصدر: محمد فاضل - دبي

استقر اتحاد كرة القدم العراقي على اختيار استاد عمّان الدولي في الأردن، ليكون ملعبه في المباراة التي ستجمعه مع المنتخب الإماراتي في المباراة المقبلة ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك في حال عدم رفع الحظر عن الملاعب العراقية، والذي سيبحثه الاتحاد الدولي "فيفا" خلال الايام المقبلة، حيث يأمل الاتحاد العراقي رفع الحظر قريبا.

وفي جانب آخر، أعلن الاتحاد العراقي في بيان صحافي إقالة المدرب المونتينيغري بيتروفيتش من منصبه، بسبب سوء النتائج لـ"أسود الرافدين" في تصفيات كأس العالم، وفقدان فرصته بشكل كبير جدا في الحصول على المركز الثالث المؤهل إلى الملحق.

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