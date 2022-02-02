دبا الفجيرة يتصدر ويحطّم الأرقام في دوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

واصل نادي دبا الفجيرة تحطيم الأرقام القياسية، وذلك بفوزه على الرمس 4-1 ضمن الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، ليعزز صدارته للبطولة برصيد 43 نقطة، بينما حافظ العربي على مركز الوصيف برصيد 41 نقطة، بفوزه الصعب على مصفوت بهدف نظيف، وواصلت فرق الحمرية (38 نقطة) ودبا الحصن (34 نقطة) والبطائح (31 نقطة) مطاردة المتصدرين، بهدف اللحاق بهما.

وحقق دبا الفجيرة في الدوري 15 نتيجة إيجابية (14 انتصاراً وتعادل واحد)، ما يعد أفضل سلسلة عدم خسارات في المسابقة، كما سجل «النواخذة» 47 هدفاً في 16 مباراة خاضها الفريق، وبمعدل يقترب من ثلاثة أهداف في المباراة، وهي أعلى نسبة أهداف يسجلها فريق في تاريخ البطولة بمسماها الحالي، كما تمكن حارس دبا الفجيرة، محمد الرويحي، من تحقيق «كلين شيت» في ثماني مباريات في الدوري، ما يعد رقماً غير مسبوق، وسجل لاعب دبا الفيجرة البرازيلي دياجو سيلفا 16 هدفاً في البطولة، بواقع هدف في كل مباراة، على الرغم من أنه خاض عدداً أقل من المباريات.

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