702 معاملة قيد وتسجيل للأندية في الانتقالات الشتوية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أغلق اتحاد كرة القدم باب الانتقالات الشتوية، في الخامسة من مساء أمس، والذي تم فتحه يوم الخامس من يناير الماضي، لقيد وتسجيل اللاعبين بالفريق الأول بالأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى وفرق دوري الدرجتين الثانية والثالثة والشباب، للموسم الكروي 2021-2022.

من جانبه أكد عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المتحدث الرسمي للجنة المستشار يعقوب محمد العلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الكرة، أن طلبات الأندية خلال الفترة الثانية للتسجيل «الشتوية» بلغت 702 طلب، تنوعت بين 118 حالة استبدال، و20 إعارة لاعب داخل الدولة، و41 حالة انتقال لاعب داخل الدولة، و523 تسجيل لاعب، فيما تم إنهاء 45 طلباً للأندية المحترفة، تنوعت بين 18 طلب تسجيل لاعب، و16 استبدال لاعب، و11 إعارة لاعب داخل الدولة، وبلغت طلبات أندية الدرجة الأولى 89 طلباً، مقسمة إلى 46 طلب تسجيل لاعب، و25 استبدال لاعب، وثمانية لإعارة لاعب داخل الدولة، و10 لانتقال لاعب داخل الدولة.

وقامت أندية الدرجة الثانية بإجراء 125 طلباً، تنوعت بين 83 طلب تسجيل، و41 طلب استبدال، ومعاملة انتقال داخل الدولة، وقامت أندية الدرجة الثالثة بإجراء 268 طلباً، تنوعت بين 253 طلب تسجيل، وطلب استبدال واحد، و14 معاملة انتقال داخل الدولة.

وتم إجراء 33 طلباً لفريق تحت 21 سنة،وقيد 70 طلباً لفرق الشباب تحت 19 سنة.

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