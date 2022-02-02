ختام الجولة الثانية من «تحدي ياس سوبر ستريت»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت الجولة الثانية من تحدي ياس سوبر ستريت، بحضور نخبة من أفضل متسابقي الدراج في الإمارات للمنافسة على لقب البطولة في مركز ياس للدراج في حلبة مرسى ياس.

وقال بيان صحافي: «سجل داستن لويل ويليامز الفوز في فئة مؤشر 10.0، فيما حصد حاجي حميد مصبح الكعبي الفوز في فئة مؤشر 11.0، كما احتفظ حمدان الكعبي بصدارة فئة مؤشر 9.0 بعد تسجيله فوزاً جديداً، وبرفقة حمدان الكعبي على منصة التتويج، حقق راشد البلوشي المركز الثالث في أول أمسية دراج يشارك فيها خلال مسيرته».

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