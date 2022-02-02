العين يتعاقد مع لاعب المنتخب الأولمبي عمر سعيد

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي العين، أمس، إكمال إجراءات التعاقد مع مدافع المنتخب الوطني الأولمبي، عمر سعيد، للدفاع عن شعار «الزعيم» بداية من النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي حتى 2024، ومن المقرر أن يظهر مع الفريق بالقميص رقم «29».

ورحب مشرف الفريق عبدالله علي، بلاعب الفريق الجديد عمر سعيد.

مؤكداً عبر الموقع الرسمي للنادي: «ثقتنا كبيرة جداً في إمكانات لاعبينا الذين تضمهم القائمة الحالية، بقيادة المدير الفني سيرجي ريبروف، وحريصون على توفير الدعم المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة».

وأكمل: «استراتيجية شركة كرة القدم كانت واضحة منذ انطلاقة الموسم في تهيئة كل الظروف المناسبة لدعم صفوف الفريق في المراكز التي يحتاجها».

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