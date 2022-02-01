مبارك مسعود: إجراءات خورفكان في «الشتوية» مهمة

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

كشف عضو شركة خورفكان لكرة القدم، المتحدث الرسمي، مبارك الحمادي، عن أن إدارة الشركة قامت بعدد من الإجراءات الفنية الضرورية لكي يتمكن «النسور» من استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في المباريات الماضية بدوري أدنوك للمحترفين، من خلال منافسات الدور الثاني للبطولة، موضحاً أنه تم استثمار فترة الانتقالات الشتوية بشكل جيد بالتعاقد مع لاعبين أجانب واثنين مقيمين جديدين ولاعب مواطن واحد، وهو الحارس حمود حويج قادماً من الشارقة.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «شركة كرة القدم كانت حريصة على تعزيز الفريق بلاعبين جدد جيدين قادرين على تحقيق الإضافة، ونتطلع إلى أن يتمكن اللاعبون المنتدبون من تحقيق ذلك».

يذكر أن شركة خورفكان تعاقدت مع الجناح البرتغالي إيلتون فيليبي، وصانع الألعاب البرازيلي دي سوزا، بينما في فئة المقيمين الغاني بنجامين ايم والبرازيلي سايمون، وغادر العراقي أسامة رشيد وعبدالله النوبي ومحمد خلفان، والبرازيلي باولينهو.

وخاض خورفكان مباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف، فاز بها على نادي الإمارات بهدفين نظيفين.

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