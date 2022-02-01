«زيدان بولو» إلى نصف نهائي كأس بنتلي الإمارات الفضية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغ فريق «زيدان»، بقيادة سلطان الفيصل «بديل عمرو زيدان المصاب»، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس بنتلي الإمارات 2022 للبولو، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الخامس من فبراير الجاري، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وجاء تأهل «زيدان» بفوز على فريق «كلينوفا سكون»، بعد أن فاز زيدان بنتيجة 5-2.5 في مباراة متوسطة المستوى، سيطر فيها فريق زيدان منذ بدايتها حتى النهاية.

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