تحديد نسبة الحضور الجماهيري في البطولة العربية لكرة السلة في دبي

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف أمين عام اتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن اعتماد نسبة 60% من الحضور الجماهيري في مباريات بطولة المنتخبات العربية الرابعة والعشرين للرجال، التي تستضيفها صالة النصر في دبي خلال الفترة من الثامن وحتى 16 فبراير المقبل، بمشاركة 8 منتخبات عربية.

وقال المطوع لـ "الإمارات اليوم": "إن الاجتماع التنسيقي للجنة المنظمة العليا للبطولة، الذي عقد اليوم في مقر اتحاد السلة الإماراتي، أقر تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالدولة بشأن مكافحة فيروس "كورونا" طيلة فتر المنافسات في الصالة الرياضية، ومن ضمنها اعتماد نسبة 60% من الحضور الجماهيري كحدٍ أقصى للمباريات".

وأوضح: "تم وضع اللمسات الأخيرة على مجريات التنظيم، قبل أن يتم الاستناد في البطولة العربية، على النسبة المعتمدة في البروتوكول الصحي لمجلس دبي الرياضي على صعيد الفعاليات ومباريات الصالات الرياضية، البالغ 60% من الحضور الجماهيري".

واختتم: "الإجراءات الاحترازية ستطبق على ملاعب التدريب، وأماكن إقامة الوفود، مع اعتماد بصورة مبددئية لصلاحية للمسحات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" بحد أقصى 72 ساعة".

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