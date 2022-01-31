دراج شباب الأهلي غريغا بطل المرحلة الثالثة لـ «طواف الشارقة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

أحرز دراج فريق شباب الأهلي، السلوفيني بول غريغا، أمس، لقب المرحلة الثالثة من طواف الشارقة الدولي للدراجات، والتي انطلقت من أمام نادي اتحاد كلباء، وامتدت حتى استراحة السحب في خورفكان، وعلى مسافة 108 كلم. وحل ثانياً، بودباك أنتولي (الفريق الماليزي)، وثالثاً باسكال بونهوم (أكاديمية البحرين).

وعلى مستوى طواف الشباب، أحرز المركز الأول أحمد علي (نادي أبوظبي)، وحل ثانياً عبيد الشامسي (خورفكان)، وثالثاً سعود المرزوقي (الشارقة).

وفي ترتيب القمصان حافظ بول غريغا على القميص الأصفر، وتوج بالقميص الأخضر الخاص بعدد النقاط، بينما فاز الدراج المغربي أنس العبدية من فريق الشعفار جميرا بالقميص الأحمر، وفاز بالقميص الأبيض الدراج فوموفسكي من الفريق الأوزبكي، وأحرز قميص علم الإمارات نجم المنتخب أحمد المنصوري.

وتوّج الفائزين الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي أسامة الشعفار، ورئيس اتحاد الإمارات منصور بوعصيبة، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات.

وتقام اليوم المرحلة الرابعة (واحة البداير)، حيث تنطلق الساعة 10:00 صباحاً، وتمتد على مسافة 123 كلم من أمام منتجع واحة البداير، وتنتهي في نادي سيدات وادي الحلو، في حين يختتم الطواف غداً بالمرحلة الخامسة (سد الرفيصة)، حيث تبدأ المرحلة الختامية الساعة 1:00 ظهراً وتمتد على مسافة 103 كلم، وتبدأ من سد الرفيصة بخورفكان، وتنتهي في منتزه الشارقة الوطني.

• 123 كلم مسافة المرحلة الرابعة اليوم، وتبدأ من منتجع واحة البداير وتنتهي عند نادي سيدات وادي الحلو.

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