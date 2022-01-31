الشارقة يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد لـ «الصالات»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تأهل فريق الشارقة لنصف نهائي كأس الاتحاد لكرة الصالات، بعد فوزه أول من أمس، على فريق البطائح (3-2)، بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام مليحة، بعد أن أصبح رصيده سبع نقاط.

وأسفرت بقية مباريات الجولة الرابعة عن فوز الحمرية على مليحة (3-2)، وكلباء على شباب الأهلي برباعية نظيفة، وخورفكان على دبا الحصن بثلاثية نظيفة. ويختتم الدور التمهيدي الأربعاء المقبل بمباريات الجولة الأخيرة التي ستجمع الظفرة مع الحمرية ومليحة مع الشارقة، ودبا الحصن مع كلباء، والنصر مع خورفكان.

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