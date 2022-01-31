السوري جعفر محسن يحرز المركز الأول في بطولة «أقوى رجل»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

فاز اللاعب السوري جعفر محسن بالمركز الأول في بطولة أقوى رجل، التي نظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، في أولى بطولاته للعام الجديد، وأقيمت في صالة «سترونغ جيم» في دبي، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة متخصصين في اللعبة. وعاد المركز الثاني إلى البريطاني بيرت أرمسترونغ، وثالثاً المصري سليمان عبدالرحمن.

ولدى السيدات، تألقت الفلبينية دونا فاليزا، وحازت المركز الأول في هذه الفئة، تلتها المصرية هدى شكري، ثم ثالثة الأميركية سكارليت هارفي.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من لاعبي الإمارات، وكان الهدف الأبرز بالنسبة لهم هو تعزيز الاحتكاك ورفع المستوى البدني والذهني، حيث حل عدد منهم في وسط الترتيب.

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