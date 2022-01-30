شباب الأهلي يتعاقد مع محمد درويش

المصدر: محمد أبوإسماعيل – رأس الخيمة

نجح نادي شباب الأهلي في ضم موهبة نادي رأس الخيمة محمد جمعة درويش، هداف منتخب الناشئين ودوري الأشبال في آخر 3 مواسم وذلك بعد منافسة قوية مع أندية القمة التي أرادت التوقيع مع اللاعب ومنها العين، الوحدة، الجزيرة، قبل أن يوافق ناديه على انتقال اللاعب إلى شباب الأهلي.

وقال والد اللاعب، جمعة درويش، لـ "الإمارات اليوم": "خطوة جديدة لأبني محمد أتمنى أن يوفق فيها بعد فترة من المفاوضات مع عدد من الأندية الذي طلب مني التعاقد مع محمد جمعة ومنهم العين، الجزيرة، الوحدة، ولكن نجح شباب الأهلي في التفاوض بقوة مع نادي رأس الخيمة وأنهى تسجيل اللاعب في صفوف شباب الأهلي بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

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