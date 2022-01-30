رونالدو باللغة العربية : دبي بيتي الثاني..شكرا على الأوقات الجميلة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعرب نجم كرة القدم العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو عن شكره لإمارة دبي، معتبرا أنها بيته الثاني.

وقال رونالدو في منشور له على حسابه بموقع فيسبوك، باللغة العربية: "شكراً دبي على الأوقات الجميلة .. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة .. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية".

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن دبي هي بيته الثاني، معربا عن امتنان أسرته لحسن الاستقبال وكرم أخلاق الشعب الإماراتي "الجميل".

وأرفق رونالدو منشوره بصورة على أحد شواطئ دبي تجمعه بأسرته وهم يستمتعون بالشمس المشرقة.

وغادر رونالدو دبي عائدا إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في تدريبات فريقه.

والأحد الماضي، وصل رونالدو إلى دبي برفقة أسرته لقضاء إجازة، وشارك خلال الزيارة في معرض "إكسبو 2020"، ضمن فعاليات أسبوع "الصحة واللياقة"، واعتبر ما قامت به دبي عملا لا يصدق.

ونشر رونالدو على حسابه بـ "إنستغرام"، صورة له وهو يحي آلاف الجماهير التي حضرت في الجلسة الحوارية التي شارك فيها في المعرض، معلقا بالقول: "شكرا على كل شيء دبي"، وأرفقها بهاشتاغ "دائما معا".

وكان النجم البرتغالي قد أبدى خلال الجلسة الحوارية إعجابه الشديد بدبي قائلا: "دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".

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