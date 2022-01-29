طاقم إماراتي يُدير مباراة عُمان واستراليا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام إماراتي دولي لإدارة مباراة منتخبي عُمان وإستراليا، التي تقام يوم 1 فبراير المقبل على استاد السلطان قابوس بالعاصمة العُمانية مسقط، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، لحساب المجموعة الثانية.

ويضم طاقم التحكيم كل من، محمد عبدالله حسن (حكم ساحة) ومحمد أحمد يوسف (مساعد أول) وحسن المهري (مساعد ثان) ، وعادل النقبي (حكم رابع) ، والقطري خميس المري (حكم فيديو) ، والأوزبكي ايلجير تانتاشي (حكم فيديو مساعد).

وكان المونديالي محمد عبدالله حسن قد شارك مؤخراً "حكم فيديو" رفقة الحكمين الدوليين عمار الجنيبي (حكم فيديو مساعد) ، ويحيى الملا (حكم رابع) ضمن طاقم التحكيم الذي أدار مباراة منتخبي السعودية عُمان يوم الخميس الماضي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لحساب المجموعة ذاتها.

من جهة أخرى، عيَن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الإماراتي الدولي يحيى الملا "حكماً رابعاً" ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخبي فيتنام والصين المقرر إقامتها يوم 1 فبراير المقبل على استاد ماي دن بالعاصمة الفيتنامية هانوي ، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022، وذلك لحساب المجموعة نفسها.

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