انتصار تاسع لـ"غودولفين" في "زعبيل مايل".. "ريال ورلد" يحلق بميدان

المصدر: جوني جبور- دبي

أهدى الجواد "ريال ورلد" بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور وقيادة الفارس دانيال تودهوب، فريق "غودولفين" العالمي، الانتصار التاسع تاريخياً في بطولة "زعبيل مايل" المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2"، وجرت في الشوط السابع والرئيس من الحفل الثالث في موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أمس في مضمار ميدان، ورعت أشواطه الثمانية "إعمار" بإجمالي جوائز مالية بلغت 870 ألف دولار، ونافس على ألقابها 95 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وأكد "ريال ورلد" جدارته على مسافة الميل (1600 متر عشبي)، محققاً انتصاره الخامس على التوالي، والأول له في مضمار "ميدان"، بغد تألقه في موسم أوروبي خالٍ من الخسارة العام الماضي، توجه في أكتوبر الماضي، بالفوز في سباق "بري دانيال ولدنشتاين" لخيول "جروب 2" في حفل "الآرك الفرنسي" على مضمار "لونغشام".

وواصلت خيول "غودولفين" التألق في الحفل، بحصدها أربعة انتصارات، إذ بجانب فوز "ريال ورلد" في الشوط الرئيس، انتزع زميله في الاسطبل، الجواد " سيسكاني" بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل، لقب الشوط الثالث "الخيل تروفي" المخصص لخيول فئة "ليستد" لمسافة 2810 أمتار عشبي، قبل أن يعاود اسم المدرب شارلي آبلبي للسطوع مجدداً، مع الجوادين "ستار سفاري" و"مان أوف بروميس" الذين تولى قيادتهما الفارس وليام بيوك، إلى الفوز بلقبي الشوطين الخامس والثامن "زعبيل تيرف" و"دبي سبرينت" الذين خصصا لفئة "ليستد" وإنما لمسافتي 2000 و1200 متر عشبي على التوالي.

وفي الأمسية ذاتها، أهدت المهرة "شهامة" البحرين، والمدرب فوزي ناس وقيادة الفارس أدري دي فريز، لقب أولى البطولات الكلاسيكية في موسم الكرنفال، بانتزاعها لقب "1000 غينيس الإماراتي" المخصصة للمهرات عمر الثلاثة سنوات "ليستد" لمسافة 1600 متر رملي، وجرت في الشوط الرابع.

وفي باقي النتائج، افتتح الجواد "باتوان" بشعار "أليفر لودج" وإشراف المدرب نيكولاس كولوي وقيادة الفارس ميكايل بارزالونا، أولى انتصارات الحفل، بفوزه بلقب الشوط الأول "دبي سبرينت" المصنف ضمن فئة السباقات المشروطة "كوندشينز" لمسافة 1200 متر عشبي، قبل أن يخطف الجواد "دسكوفري آيلاند" لمالكه محمد خليل أحمد، وإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشيه، جائزة "خيول مزادات دبي" التي أقيمت في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر رملي، ومصنفة ضمن فئة السباقات المشروطة "كوندشينز".

وأهدى الجواد "مبكر" اسطبلات "شادويل" والمدرب دووغ واطسون، كأس "داونتاون دبي"، بعد أن قاده الفارس دين أونيل للفوز بلقب الشوط السادس، الذي جرى لمسافة 1400 متر رملي.

وعلق المدرب العالمي سعيد بن سرور، على انتصار "ريل ورلد" في بطولة "زعبيل مايل"، بقوله في تصريحات صحافية: "شعرنا أن "ريال ورلد" جاهز بنسبة 90% للسباق، ومستواه يتحسن مع أي تدريب اختباري، وهو كان بحاجة لهذه المشاركة حتى يكون أكثر جاهزية للسباقات المقبلة".

وأوضح: "جاءت وتيرة السباق قوية، بعد أن شهدت مراحله الأول تبادلاً على الصدارة من قبل منافسيه، مما ساعد "ريال ورلد" على الركض بشكل جيد والاحتفاظ بإيقاعه حتى المراحل الأخيرة، ومن ثم القبض على المركز الأول، وإنهاء السباق بالشكل المطلوب والفوز باللقب".

وعن الوجهة المقبلة لـ "ريال ورلد"، قال بن سرور: "الخيارات مفتوحة للمشاركة في سباقات الفئة الأولى "جروب 1"، كما أنه مسجل للمشاركة في كأس السعودية، وأمسية "سوبر ساترداي"، بالإضافة إلى أمسية "كأس دبي العالمي"، وسبب إشراكه على المسارات العشبية، يكمن في تجهيزه لاحقاً للسباقات الرملية".



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