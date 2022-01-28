صحيفة عالمية تتغنى بغزل رونالدو لجورجينا.. وضع وجهها على أطول مبنى في العالم (صور)

المصدر: محمد الحتو دبي

تصدرت زيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز إلى دبي صحف ومواقع عالمية، سلطت الضوء على الهدية التي قدمها لها في يوم ميلادها الـ28 بوضع وجهها على على أطول مبنى في العالم، على حد وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووصفت الصحيفة هدية رونالدو بـ"المثالية"، وقالت إن صور جورجينا على برج خليفة كانت مذهلة، والهدية كانت رائعة من رونالدو الذي وقف مع جورجينا أمام البرج والتقطت الكاميرات لهما صوراً برفقة أطفال رونالدو فيما أطول برج في العالم خلفهما، وقد استمتعوا هناك بمناسبة خاصة.

وكان رونالدو الذي يزور دبي مستمتعا باستراحة من روزنامة كرة القدم المزدحمة مع أطفاله الأربعة، قد نشر على حسابه في "إنستغرام" فيديو لعرض صور جورجينا على برج خليفة، وكتب بالبرتغالية: "تهانينا حبيبي" وأرفقها بقلب وكعكة عيد ميلاد مع شموع.

وركزت الصحيفة في تقريرها على عرض برج خليفة للضوء والليزر، وذكرت أن الأجواء في دبي ساحرة، وأن منطقة برج خليفة نقطة جذب هائلة في الوجهة الفاخرة في الشرق الأوسط.

وأضافت بأن البرج يعتبر أيضاً أكبر شاشة عرض في العالم ليلاً بفضل ما يقرب من 18 ميلاً من الكابلات و 1.1 مليون بكسل و 118 طنًا من الحزم الضوئية والملحقات، وتبلغ تكلفة وضع إعلان أو رسالة ترويجية لمدة ثلاث دقائق على واجهة البرج بحد أدنى 50 ألف جنيه إسترليني (250 ألف درهم)، مع ارتفاع السعر في عطلات نهاية الأسبوع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news