حلبة ياس تستضيف الجولة الثانية من «تحدي ياس سوبر ستريت»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف حلبة مرس ياس، اليوم وغداً، الجولة الثانية من تحدي ياس سوبر ستريت.

وكانت الجولة الأولى من البطولة المحلية لسباقات الدراج الحماسية أقيمت في نوفمبر من العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 50 سيارة في ست فئات، تضمنت فئات سوبر ستريت آوتلو الحصرية بالسيارات المزودة بمحركات سداسية وثمانية الأسطوانات على شكل V، وأقيمت منافساتها على مسار بطول 200 متر. ويتنافس السائقون المشاركون في البطولة على جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 360 ألف درهم إماراتي.

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