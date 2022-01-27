رونالدو في دبي.. يستمتع بالشمس والبحر (صور)

المصدر: دبي-الامارات اليوم

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد صورا له على حساباته في السوشال ميديا يظهر فيها مستلقيا على شواطئ دبي في فترة راحة ونقاهة من مباريات الدوري الانجليزي.

ونشر رونالدو اكثر من صورة له وكتب عليها انه في حالة راحة واستجمام مستمتعا بالأجواء، خصوصا أن دبي في هذه الفترة من الأجمل في العالم في ظل درجات الحرارة المعتدلة والأجواء المشمسة الدافئة التي تشبه فصل الربيع في الوقت الذي تشهد في القارة الأوروبية ومناطق عدة في العالم عواصف ثلجية أدت إلى اغلاقات.

واهتمت وسائل اعلام انجليزية بصور رونالدو التي اكد فيها لمتابيعه أنه في دبي حيث انضم إلى عدد من زملائه في بعض التدريبات في الطقس الدافئ بدبي خصوصا أن الدوري الانجليزي متوقف حاليا حتى الثامن من شهر فبراير المقبل.

ويبدو أن معسكر مانشستر يونايتد يتراوح ما بين الاستجمام والتدريب حيث شوهد رونالدو مع أكثر من لاعب من مانشستر في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي المخصص للتدرييات واللياقة البدينة كما ظهر مع سائق الفورمولا 1 نيكيتا مازيبين.

يذكر أن رونالدو شارك في المباراة الاخيرة التي خاضها مانشستر يونايتد في الدوري وفاز بها على وست هام بهدف دون رد سجله راشفورد، وكان هذا الظهور الاول له بعد غياب مباراتين نتيجة اصابته باصابة عضلية.

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