النصر يتجه لإنهاء الموسم من دون تغييرات وسط اللاعبين الأجانب

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن الفترة المقبلة لن تشهد أي تغيير على مستوى اللاعبين الأجانب في صفوف فريق النصر، حيث سيعتمد الفريق على اللاعبين الحاليين أنفسهم لإنهاء الموسم الحالي.

ويفتقد النصر حالياً تيغالي، بسبب التحاقه بالمنتخب الذي يخوض اليوم مباراة سورية في تصفيات كأس العالم، بجانب غياب لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، الذي ودّع أول من أمس مع منتخب بلاده كأس إفريقيا، بعد الخسارة صفر-2 من السنغال.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لمباراة كلباء، السبت المقبل، في كأس الرابطة لتحديد المراكز، بعد أن خسر أول مباراة له في هذه المرحلة أمام عجمان بهدف دون مقابل. ويعاني النصر في الموسم الحالي بسبب تذبذب المستوى، حيث لم يظهر عدد من لاعبيه الأجانب بالمستوى المتوقع منهم، ويحتل الفريق المرتبة الثامنة في ترتيب دوري أدنوك بـ18 نقطة بعد نهاية الدور الأول.

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