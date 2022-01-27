100 لاعب يشاركون في بطولة الإمارات للمصارعة والجودو

المصدر: أبوظبي ■ وام

ينظم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، بالتعاون مع نادي الشارقة، يوم السبت المقبل، بطولة الإمارات للأشبال والشباب للجودو، بصالة نادي الشارقة فرع الحزانة، وذلك بدعم من مجلس الشارقة الرياضي.

وقال الاتحاد في بيان أمس، إن البطولة تأتي ضمن أجندة نشاط الموسم، وأن باب التسجيل للمشاركة في الحدث أغلق بعد أن تقدم 100 لاعب للمشاركة في المنافسات بمختلف الفئات.

ومن المنتظر أن تجرى إجراءات الوزن الرسمية للاعبين، وقرعة المنافسات يوم غد الجمعة. وتنطلق منافسات البطولة التي تقام بنظام اليوم الواحد، بتصفيات الأدوار التمهيدية، وبعدها نزالات الأدوار النهائية، ثم مراسم التتويج، وتكريم الفائزين.

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