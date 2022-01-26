لاعب الجزيرة والوصل السابق ينتقل للنادي رقم 14 في مسيرته

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

تمسك أسطورة فريق الجزيرة والوصل السابق البرازيلي ريكاردو أوليفيرا، بالاستمرار في الملاعب مع وصوله لعامه الـ 41، إذ انتقل رسمياً لصفوف ساو كايتانو المنتمي لدوري الدرجة الأولى في ولاية ساو باولو البرازيلية والذي أصبح الفريق رقم 14 في مسيرة اللاعب المخضرم، وهي المسيرة الحافلة التي شهدت وضع بصمته مع كل الأندية، إذ سجل 377 هدفاً خلال مسيرته في الملاعب.

وقال أوليفيرا في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لناديه الجديد خلال توقعيه العقد، إنه يعد جماهير النادي بتقديم الكثير من الجهود من أجل قيادة الفريق لدوري النخبة في ولاية ساو باولو، وأنه يأمل ان يكون جاهزاً للمشاركة في تشكيلة المدرب ماكس ساندرو في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن ريكاردو أوليفيرا يملك مسيرة حافلة في الملاعب البرازيلية والأوروبية، إذ لعب في صفوف سانتوس وساوباولو وبورتاغيزا في البرازيل، وتألق في إسبانيا مع فالنسيا وريال بيتيس وريال سرقطة، ولعب موسمين في إيطاليا مع ميلان، كما خاض مع الجزيرة 5 مواسم والتحق بالوصل لمدة موسم، وعاد إلى البرازيل ولعب مع سانتوس وأتلتيكو مينيرو وكورتابيا فيما التحق أخيراً بساو كايتانو.

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