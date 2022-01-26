تحديد 12 فئة للتنافس في سباق دبي الدولي للدراجات المائية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبدأ يوم غد الخميس إجراءات المشاركة في سباق دبي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2022 - فاتحة أنشطة وفعاليات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي إم» الذي يحتفل هذا العام بالذكرى المئوية للتأسيس.

ويعقد الساعة الثانية والنصف ظهر غد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين المشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي لشرح التعليمات الخاصة ومسار السباق وإيضاح الإجراءات المحدثة المتعلقة بالحد من انتشار «كوفيد-19».

واعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني للسباق الذي بدأ مبكراً بإعلان موعد السباق وفتح باب التسجيل، ويستمر غداً مع انعقاد الاجتماع التنويري ثم الفحص الفني على جميع الدراجات المشاركة الجمعة.

وتتجه الأنظار يوم السبت المقبل نحو شاطئ الشروق في جميرا الذي يحتضن المنافسات على فترتين، وقبل ذلك سيتم اجراء التجارب الرسمية عند الثامنة صباحاً ثم تنطلق المرحلة الأولى في العاشرة صباحاً، يعقبها مباشرة منافسات المرحلة الثانية بعد استراحة فترة الظهيرة. وحددت اللجنة المنظمة 12 فئة للتنافس في السباق المرتقب هي: واقف جي بي 1، جي بي 2، جي بي 3.3، جي بي 3.2، جي بي 3.1، جي بي مخضرمين (2 ستروك)، جالس جي بي 1، جي بي 2، جي بي 3، جي بي 4 (سبارك)، اللواح الطائرة (هايدرو - فلاي) الاستعراضات الحرة (فري ستايل).

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