نتائج كبيرة في بطولة الشارقة العمالية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أسفرت نتائج بطولة الشارقة الرياضية العمالية الخامسة، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، عن انتصارات كبيرة في مباريات كرة القدم والسلة والطائرة والكريكيت، التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي (الثالث).

ففي كرة القدم، ضمن المجموعة الأولى، حقق فريق فاست فوزاً كبيراً على نظيره فريق فينيكس اف سي بنتيجة 11–1، وفاز فريق الطاهر على فريق أبيركو 3–صفر.

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق الريس على فريق ناشينال بينت 3-صفر، وجلفار على الحجل 4-2. وفي المجموعة الثالثة، فاز جوازات الشارقة على شرطة الشارقة 2-صفر، وتعادل دائرة الخدمات الاجتماعية مع آر بي إم 3-3.

أما في المجموعة الرابعة ففاز باستا زون على جمعية الشارقة التعاونية 4–3، كما فاز إف سي تشالينجر عجمان على كاريا تريدينج 2-صفر.

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