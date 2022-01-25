مارفيك: كل الظروف مع المنتخب في مباراة سورية.. الأجواء إيجابية

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أدى المنتخب الوطني، أمس، على الملعب الفرعي لنادي الوصل في دبي، حصة تدريبية مهمة بروح معنوية عالية بين اللاعبين، ضمن تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره السوري بعد غدٍ، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن الجولة السابعة للمجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال مارفيك في تصريحات صحافية على هامش تدريب المنتخب، أمس: «الأبيض حالياً في وضعية أفضل، وكل الظروف المحيطة بالمنتخب تعد في مصلحته.. أجواء التدريبات إيجابية، والطقس جيد للغاية، وأرضية الملعب مميزة، وذلك قبل مواجهتي سورية الخميس المقبل، وإيران في الأول من نوفمبر المقبل».

وأضاف: «راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين، لاسيما العناصر التي انضمت إلى المنتخب أخيراً، التي من شأنها أن تضيف إلى المنتخب طاقة جديدة، وتقدم أداء أفضل في التدريبات، وهذا هو المهم، ونسعى للتعامل مع كل الظروف بشكل مختلف، ووفق سيناريو خاص بكل مباراة». وأكمل: «كنا لفترة طويلة ننشغل ببناء فريق قوي بشكل بطيء، لذلك كنا نركز على عدد من الوجوه، لكن في بعض الفترات نضطر لاستدعاء لاعبين صغار السن، ووجوه جديدة، لظروف الإصابات والغيابات المختلفة، وهو ما حدث أكثر من مرة للمنتخب».

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد ست نقاط من أصل ست مباريات.

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