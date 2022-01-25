«هدف مُلغى» يثير الجدل ويحرم العربي صدارة دوري الهواة

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

تسبب الهدف الملغى الذي أحرزه فريق العربي في مرمى الذيد في الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بحرمانه اعتلاء صدارة المسابقة، بعدما قرر الحكم يحيى الملا عدم احتساب الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، في وقت كشفت الإعادة التلفزيونية عدم صحة قراره، ما أثار جدلاً واسعاً حول أحقية العربي بالعلامة الكاملة.

وكانت مواجهة العربي والذيد قد انتهت بالتعادل من دون أهداف، فيما أسفرت بقية مباريات الجولة عن فوز الحمرية على الرمس بهدفين نظيفين ودبا الحصن على مصفوت بهدف نظيف، والفجيرة على حتا بهدف نظيف، وستي على مسافي بهدفين لهدف، وتعادل جلف إف سي مع الجزيرة الحمراء بهدف لكل منهما، والفجيرة مع البطائح بهدف لمثله.

وفضّل مدرب العربي محمد جالبوت عدم الحديث عن الحالة التحكيمية، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لن ننتقد ما حدث في آخر دقيقة لأننا لو استفدنا من الهجمات العديدة التي سنحت للفريق في بداية المباراة وتمكنا من تسجيل هدف مبكر، لحسمنا المباراة لمصلحتنا».

من جهة أخرى، وجه النادي العربي رسالة رسمية إلى لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، احتجاجاً على طاقم تحكيم المباراة، بإلغاء الهدف، بالإضافة الى عدم احتساب ضربة جزاء للعربي في الدقيقة 64، وعدم إضافة وقت بدل ضائع حيث قام الحكم باحتساب خمس دقائق فقط كوقت بدل ضائع، ولكن شهدت المباراة توقفات عدة في الوقت بدل الضائع بحجة ادعاء الإصابة من لاعبي الفريق المنافس، على حد وصف النادي.

ومع ختام منافسات الجولة 16 أصبح ترتيب فرق البطولة، دبا الفجيرة برصيد 40 نقطة، ثم العربي 38 نقطة، والحمرية 33 نقطة، ودبا الحصن 31 نقطة، والبطائح 28 نقطة، والفجيرة 23 نقطة، وحتا 22 نقطة، و«جلف إف سي» 18 نقطة، ومصفوت والذيد لكل منهما 14 نقطة، والجزيرة الحمراء 13 نقطة، ومسافي 12 نقطة، ثم التعاون والرمس ولكل منهما 10 نقاط، وأخيراً «ستي» بست نقاط في المركز الأخير.

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