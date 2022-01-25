لاعبو أوروبا يسيطرون على بطولة دبي الدولية للشباب للتنس

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

سيطر لاعبو أوروبا من هولندا وبريطانيا وروسيا وفرنسا على المراكز الأولى في ختام منافسات النسخة 19 من بطولة دبي الدولية للشباب في التنس، التي أقيمت في دبي على ملاعب أكاديمية بوكا للتنس، في ثانية البطولات الدولية التي ينظمها اتحاد اللعبة لعام 2022.وشارك في البطولة أربعة لاعبين من الإمارات، هم: عدنان المرزوقي، وعمر أحمدي، وسعود الجسمي، وعبدالله المرزوقي. وأسفرت النتائج عن فوز الهولندي لوكا نوفاكوفيتش في الفردي، بينما في الزوجي فاز الثنائي الفرنسي شمبونير والبلجيكي لوج. وفازت البريطانيتان كولنج ودجنسن بالزوجي، والروسية كيرا ماتوشكين بالفردي.

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