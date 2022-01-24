العربي يحتج رسمياً على على طاقم تحكيم مباراته مع الذيد.. "الهدف صحيح"!

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

وجه النادي العربي رسالة رسمية إلى لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، احتجاجاً على طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول أمام نادي الذيد في الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما ألغى الحكم المساعد هدفاً صحيحاً سجله المهاجم البرازيلي أليكس في الدقيقة 95 من زمن المباراة بداعي التسلل

وقال مصدر لـ"الإمارات اليوم" إن إدارة العربي قدمت رسالة رسمية إلى لجنة الحكام تبدي فيها احتجاجها على التحكيم الذي حرم الفريق من تحقيق الفوز بإلغاء هدف صحيح في الدقيقة 95 من عمر اللقاء، بالإضافة الى عدم احتساب ضربة جزاء للعربي في الدقيقة 64 من المباراة، وعدم إضافة وقت بدل بدل الضائع من المباراة حيث قام الحكم باحتساب خمس دقائق كوقت بدل ضائع، ولكن شهدت المباراة توقفات عديدة في الوقت بدل الضائع بحجة ادعاء الإصابة من لاعبي الفريق المنافس، بحسب النادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news