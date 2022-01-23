الظفرة يصطاد «الصقور» بالصفقات الجديدة

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

ترك الوافدان الجديدان لصفوف فريق الظفرة، البرازيلي لوكاس كانديدو والغاني ليونارد أميسيميكو، بصمتيهما في ظهورهما الأول مع الفريق، وسجلا هدفين، ليقودا الفريق للفوز على الإمارات 3-2 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد حمدان بن زايد، ضمن مباريات تحديد المراكز لبطولة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، وكان الثنائي قد انتقل إلى صفوف الفريق خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن البرازيلي كانديدو عن نفسه مبكراً حينما وضع فريقه في المقدمة في الدقيقة الثالثة، وأضاف الغاني أميسيميكو الهدف الثاني في الدقيقة 50، فيما جاء الهدف الثالث بواسطة السنغالي ماكيتي ديوب من ركلة جزاء في الدقيقة 70. في المقابل، سجل أهداف فريق الإمارات (الصقور) كل من النيجيري فليمون اولاووين في الدقيقة 31، ويعقوب حسن في الدقيقة 70.

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