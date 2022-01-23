كأس رابطة المحترفين.. مدافع يحرم الشارقة من الفوز أمام بني ياس

المصدر: منصور السندي- الشارقة

حول بني ياس تأخره أمام مضيفه الشارقة بهدفين مقابل هدف إلى تعادل 2-2 بعدما نجح مدافع الفريق خالد الهاشمي من تسجيل هدف التعادل من ركلة "90" أي قبل أي قبل ثوان معدودة من انتهاء الوقت الأصلي وهو الهدف الثاني له في المباراة ليحرم الشارقة من حصد نقاط اللقاء خلال خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على استاد الشارقة في مباريات تحديد المراكز من التاسع حتى الرابع عشر في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

سجل الهدف الأول الذي انتهى عليه الشوط الأول سالم صالح من تسديدة راسية "44" مستغلا تمريرة عرضية من علي الظنحاني، وأضاف الغيني عثمان كامارا الهدف الثاني للشارقة "56" من تمريرة عبد الله كاظم، فيما قلص مدافع بني ياس خالد الهاشمي الفارق بتسجيله الهدف الأول لفريقه "67" ونجح اللاعب نفسه في تسجيل هدف التعادل لبني ياس من ركلة جزاء "90".



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