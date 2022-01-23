حوار روماني بين كوزمين وإيسايلا في كأس الرابطة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يستضيف الشارقة على ملعبه الساعة 7.45 مساء اليوم فريق بني ياس ضمن مباريات تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين بكرة القدم، علما أن الشارقة كان فاز على بني ياس في الدور الأول لدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف نظيفة. وستكون المباراة فرصة جيدة لمدربي الفريقين لإتاحة الفرصة للاعبي الصف الثاني للمشاركة في المباراة بهدف تجهيزهم لمباريات الدوري

وتعد المباراة مواجهة رومانية بين مدربي الفريقين، مدرب الشارقة الروماني كوزمين ، ومواطنه دانيال إيسايلا مدرب بني ياس. وستكون هذه المباراة الـ 10 لكوزمين منذ توليه تدريب الفريق، خلفا للمدرب عبدالعزيز العنبري، إذ لم يخسر الفريق في عهده حتى الآن، بعدما فاز في ست مباريات وتعادل في ثلاث. وقال إيسايلا في تصريح صحافي إن المباراة فرصة لإعداد فريقه للمرحلة القادمة، لا سيما أن بني ياس يحتل المركز السادس في دوري أدنوك برصيد 18 نقطة.



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