​للمرة الثانية على التوالي.. عجمان عقدة النصر (صور)

المصدر: عجمان - سيد مصطفى

اقتنص عجمان الفوز على النصر بهدف دون مقابل، السبت، ضمن مباريات "الترضية" لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن في كأس رابطة المحترفين.

ويدين عجمان بهذا الانتصار إلى مهاجمه الكولومبي مينا الذي سجله في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبذلك يكون عجمان قد كرر فوزه للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم بعد أن سبق وفاز عليه في دوري أدنوك للمحترفين بثلاثة أهداف دون رد.

وجاءت المباراة هادئة من الفريقين، وخلت من الاثارة في معظم الفترات باستثناء لاعب عجمان، البرازيلي لوينادرو، والذي كان باعث الخطورة الوحيدة من لاعبي الفريقين على المرمى.

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل نجح مينا من خلال هجمة منظمة للبرتقالي أنهاها اللاعب الكولومبي بتسديدة أرضية زاحفة على يمين الحارس لتستقر داخل الشباك.

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