قمة بين شباب الأهلي والعين في دوري الكرة الطائرة

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

تتصدر مواجهة القمة بين شباب الأهلي وضيفه العين مشهد مباريات الجولة السابعة لدوري الرجال للكرة الطائرة، حينما يلتقي الطرفين على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر في الساعة 06:30 من مساء اليوم السبت في مواجهة يبحث من خلالها الجانبين لتحقيق الفوز ولا شيء غيره.

وفي بقية المباريات التي تقام في نفس التوقيت يواجه بني ياس منافسه النصر في الشامخة، ويحل الجزيرة ضيفاً ثقيلاً على عجمان في الصالة البرتقالية، ويستقبل حتا ضيفه الوصل على صالة مدرسة الظهرة.

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