الشارقة يتعادل مع النصر ويتوج بطلاً لكأس اليد

المصدر: جوني جبور- دبي

توج فريق الشارقة، بلقب كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، بعد تعادله مع النصر بنتيجة "29-29" في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الدور النهائي، والذي سجل ايضاً فوز العين على ضيفه الوصل بنتيجة "27-25".

وجاءت نتيجة التعادل، بمثابة الفوز للشارقة، بعد أن أنهى "الملك" مبارياته في الدور النهائي، بصدارة الترتيب العام برصيد 8 نقاط، ولتحرم نتيجة التعادل فريق النصر فرصة انتزاع اللقب، والتراجع في الترتيب إلى المركز الثالث برصيد ستة نقاط، بفارق النقطة عن العين الذي تقدم إلى المركز الثاني برصيد سبعة نقاط، وليتجرع الوصل خسارته الثالثة التي قادته للبقاء في المركز الرابع برصيد ثلاثة نقاط. وأضاف الشارقة لقبه الثاني تاريخياً في الكأس بعد لقبه موسم 2015-2016.

وتوجه الأمين العام المساعد للهيئة العام للرياضة خالد المدفع، يصحبه الأمين العام لاتحاد اليد ناصر الحمادي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، بتتويج الشارقة بكأس البطولة.

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